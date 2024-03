Turchia | i tifosi del Trabzonspor invadono il campo e prendono a pugni i giocatori del Fenerbahce

(Di lunedì 18 marzo 2024) Trabzon, 18 marzo – Sconcerto inper l'incredibile attacco da parte di un gruppo didelnei confronti dei calciatori deldopo l'incontro disputato, ieri sera, allo stadio Seno Gunes Spor Complex Papara Park di Trabzon, località sul Mar Nero. La loro squadra ha perso per 3-2 una partita contro il Fenerbahçe, una delle formazioni più importanti di Istanbul, allo stadio Seno Gunes Spor Complex Papara Park di Trabzon, località sul Mar Nero. Il– squadra in cui milita Edin Dzeko – ha vinto la partita dopo un gol segnato all'87esimo minuto, andando a conquistare il secondo posto nella Super Lig, la Serie A del campionato turco, e lasciando al terzo posto il. A fine partita, mentre i calciatori del...

