Turchia | episodio shock | calciatori aggrediti in campo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ennesimoda condannare in: ci sono stati momenti di terrore durante il match tra Trabzonspor e Fenerbahce. Nella giornata di ieri è andata in scena l’importante sfida tra Trabzonspor e Fenerbahce, valevole per la trentesima giornata della Super Lig turca. Il match significava molto per entrambe le formazioni: la squadra di casa si sta giocando il terzo posto e dunque la qualificazione alla prossima Europa League, mentre gli ospiti dovevano tenere il passo della capolista Galatasaray per mantenere vive le speranze della conquista del titolo. In primo piano, però, non ci è finita la spettacolarità di una partita importante, bensì l’ennesimoda condannare per il calcio turco. Infatti, alcunisono statial termine della sfida., ...