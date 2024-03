(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - E' stato approvato dall'Agenziana del farmaco (Aifa) il rimborso di loncastuximab tesirine,coniugato anticorpo-farmaco (Adc) miratoil, come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti conB (D

Il 4 marzo ricorre la Giornata internazionale contro l’HPV, istituita dell’International papilloma virus Society IPVS e dei suoi 80 partner nel mondo, per fare in modo che sempre più persone ... (iodonna)

Tumori, in Italia primo e unico Adc verso CD19 per linfoma diffuso a grandi cellule B - Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - E' stato approvato dall'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) il rimborso di loncastuximab tesirine, primo e unico ...iltempo

Tumore del colon retto, in Puglia più di 2.200 nuovi casi in un anno: "Nel 2023 adesione al 62% per l'esame di screening" - I dati, secondo l'Associazione Italia Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri, indicano l'importanza del programma di prevenzione alla patologia iniziato, nella regione, nel 2019 ...baritoday

Melanoma, la diagnosi precoce è fondamentale. L’appello alla prevenzione della Fondazione Pascale di Napoli - Un nuovo studio internazionale ha evidenziato le drammatiche conseguenze dei ritardi diagnostici e dei controlli saltati durante il periodo della pandemia COVID-19 ...doctor33