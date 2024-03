Tumori | in Italia primo e unico Adc verso CD19 per linfoma diffuso a grandi cellule B

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - E' stato approvato dall'Agenziana del farmaco (Aifa) il rimborso di loncastuximab tesirine,coniugato anticorpo-farmaco (Adc) miratoil, come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti conB (Dlbcl) ead alto grado aB (Hgbl) recidivanti o refrattari, dopo due o più linee di terapia sistemica. Lo comunica Sobi ricordando che nell'aprile 2021 l'Agenzia statunitense Fda aveva concesso l'approvazione accelerata a loncastuximab tesirine, come trattamento in monoterapia per pazienti adulti con Dlbcl recidivato o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica, e nel dicembre 2022 ...