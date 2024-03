Tumore del polmone | il primo sintomo è quello più importante | conoscerlo ti mette al sicuro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 18 marzo 2024) Una buona prevenzione può aiutare a salvarsi dal male del secolo, ossia il. È proprio la tempestività infatti che fa la differenza. Nonostante la scienza e la medicina abbiano fatto passi da gigante, ancora oggi si muore a causa del cancro. Sono state trovate molte cure, la maggior parte delle quali palliative, che se fatte in tempo, negli stadi iniziali dell’insorgenza di un, possono portare anche alla guarigione. La diagnosi precoce delalpuò salvare la vita – Cityrumors.itMa in realtàche fa la vera differenza nella diagnosi e nella cura di un cancro è la prevenzione, insieme alla velocità. Chi fa prevenzione, e quindi si controlla periodicamente, avrà sicuramente meno probabilità di scoprire un eventuale corpo estraneo in tempi troppo lunghi, e in quel caso avrà ...