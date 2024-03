TS – tutto sul gioiello di una Juve forza 9

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 18 marzo 2024) 2024-03-18 13:47:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa dasport:U16, Ceppi scatenato contro lo Spezia Nell’ultimo turno di campionato lantus Under 16 si è imposta con un clamoroso 9-2 sul campo dello Spezia. Il protagonista è stato senza dubbi Paolo Ceppi, che ha sbloccato l’incontro con una doppietta e poi ha portato a tre le marcature personali mettendo a segno la quinta rete bianconera. Grazie a questa prestazione e alla doppietta dello scorso turno, il classe 2008 sale a quota 10 gol in stagione, al quarto posto nella classifica marcatori. Un risultato straordinario, considerando il suo ruolo da centrocampista davanti alla difesa. Due delle tre reti sono arrivate con delle splendide conclusioni dalla distanza, con cui ha messo ancora una volta in mostra il suo talento. Nell’ultima è invece riuscito ad inserirsi ...