Trump non riesce a pagare la sentenza da 464 milioni di dollari per frode | rifiutato da tutte le compagnie assicurative

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald, e candidato repubblicano alle elezioni di novembre, nona trovare una compagnia assicurativa che sia disposta a coprire la fideiussione, da ben 464di, che deve versare a garanzia del pagamento della multa stabilita dal tribunale di New York nel processo per, nell’ambito degli asset sopravvalutati illegalmente dallaOrganization. La fideiussione serve a garantire il pagamento della somma in attesa delladi appello. Ad annunciarlo sono gli avvocati di, secondo quanto riportato dalla Cnn. La difesa dell’ex presidente, impegnato nel frattempo nella costosa campagna elettorale per le presidenziali, ha precisato di aver bussato invano alla porta di una ...

Nuova grana per l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump , attualmente in corsa per tornare alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai suoi legali, il tycoon non è in grado di ottenere nei ... (today)

Un miliardario ed ex presidente degli Usa che però riesce a essere assicurato. È la storia che racconta la Cnn e riguarda Donald Trump che non riesce a trovare una compagnia assicurativa che ... (ilfattoquotidiano)

Donald Trump non ha i 464 milioni per pagare la cauzione - Nuova grana per l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, attualmente in corsa per tornare alla Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai suoi legali, il tycoon non è in grado di ottenere nei ...today

Putin e Trump, l'asse Cremlino-Casa Bianca spaventa i servizi Usa - Un possibile ritorno che preoccupa non pochi all'interno dell'intelligence community americana, considerato appunto il feeling del tycoon con il leader russo. "Trump vede Putin come un uomo forte - ...adnkronos

Per Salvini le elezioni fanno bene pure a chi perde. Non si è accorto di Trump - Commentando il voto in Russia, il leader della Lega ha detto: "Quando un popolo vota ha sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene sia quando uno le vince sia quando perde". Una dichiarazione bizza ...ilfoglio