Trump non riesce a pagare la fidejussione da 464 milioni di dollari per frode | rifiutato da tutte le compagnie assicurative

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald, e candidato repubblicano alle elezioni di novembre, nona trovare una compagnia assicurativa che sia disposta a coprire la fideiussione, da ben 464di, che deve versare a garanzia del pagamento della multa stabilita dal tribunale di New York nel processo per, nell’ambito degli asset sopravvalutati illegalmente dallaOrganization. La fideiussione serve a garantire il pagamento della somma in attesa della sentenza di appello. Ad annunciarlo sono gli avvocati di, secondo quanto riportato dalla Cnn. La difesa dell’ex presidente, impegnato nel frattempo nella costosa campagna elettorale per le presidenziali, ha precisato di aver bussato invano alla porta di una trentina di istituti ...

