Trump | gli USA vedranno un “bagno di sangue” se non sarò rieletto

(Di lunedì 18 marzo 2024) L’ex presidente americano Donald, durante un comizio in Ohio, ha affermato che gli USAun “di” se non sarà: senza di me gli USAun “di” L’ex presidente americano Donald, parlando da un sobborgo di Dayton, Ohio, ha affermato che gli immigrati privi di documenti

NEW YORK – “Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese”. Lo ha affermato l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , durante un comizio in Ohio. Il magnate americano si ripresenta ... (lopinionista)

Trump durante un comizio ha evocato un'immagine minacciosa, senza poi precisarne il significato, dice ndo che se non dovesse vincere per l'America sarebbe un " bagno di sangue".Continua a leggere (fanpage)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 164 di conflitto Guerra Israele ... (notizie)

Putin vince le elezioni, ecco i piani per la Russia nei prossimi 6 anni: dallo scontro con la Nato (partendo dalla Polonia) all'economia - Soltanto una minima parte però sarà destinata alla politica interna: l'equivalente di 10 miliardi di euro per gli ospedali e circa 4 miliardi ... in un certo senso, anche Donald Trump. La speranza del ...ilmessaggero

Putin vince le elezioni, ecco i piani per la Russia nei prossimi 6 anni: dallo scontro con la Nato all'economia - Vladimir Putin sarà presidente della Federazione russa fino al 2030: è questo l'esito scontato delle elezioni che si sono tenute nello scorso fine settimana, elezioni ...ilmessaggero

Piano Mattei, Meloni in Egitto con von der Leyen: aiuti per 7,4 miliardi - "Noi - attacca la leader Dem -non faremmo accordi con i regimi come quello egiziano, che da anni sta coprendo gli assassini di Giulio Regeni. Come al solito Meloni fa le domande sbagliate: da al-Sisi ...italiaoggi