Jill Biden attacca Donald Trump durante un discorso rivolto alle elettrici La First Lady Jill Biden ha colpito duramente l’ex presidente Donald Trump in un discorso focalizzato sulle questioni che ... (newsnosh)

Il governatore della Florida Ron DeSantis critica Nikki Haley per non aver deciso di appoggiare l’ex presidente americano Donald Trump per USA 2024. DeSantis critica Haley Il governatore della ... (periodicodaily)

Trump critica la politica israeliana di Biden - Trump critica la politica israeliana dell’amministrazione Biden. “I democratici sono molto dannosi per Israele”, ha detto Trump.periodicodaily

Trump minaccia un "bagno di sangue" in caso di sconfitta - Cronaca dal mondo Roma - 17/03/2024 19:26 - Con l'avvicinarsi delle elezioni negli Stati Uniti, le tensioni politiche si intensificano e i contendenti alla Casa Bianca, Joe Biden e ...abruzzo24ore.tv

Minoranze più conservatrici. In Usa i dem perdono elettori - Un tempo gli afroamericani più conservatori votavano comunque democratico per la gratitudine per i risultati derivanti dalla stagione dei diritti civili e per fedeltà al senso comune di comunità chius ...editorialedomani