Trent’anni fa il primo Montalbano di Camilleri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 18 marzo 2024) Mi manca molto Andrea… Oggi ho riletto “La forma dell’acqua” (pagg. 184, euro 12; Sellerio) che compie 30 anni – e la casa editrice palermitana lo rimanda in libreria con una fascetta celebrativa -, perché é ilnarrativo. Vi consiglio di rileggerlo per vedere la grandezza di questo scrittore che inventa un personaggio, una lingua ed un’atmosfera unici. Ma anche per capire come giàfa l’uomo di Porto Empedocle avesse già in testa la caratterizzazione di un Paese che in questo lasso temporale è peggiorato ancora di più. Non c’era Catarella nel– il suo vice Mimí Augello comparisce di soppiatto all’ultimo – ; Fazio era ancora brigadiere. Ma c’era già Livia, la sua zita genovese che abita a Boccadasse ed anche la sua “amica svidisa” ...