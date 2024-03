Trent’anni di roghi in Campania | il dato dei danni ai residenti è clamoroso | ma tenuto nascosto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) Su Epidemiologia e Prevenzione di febbraio 2024 è stato pubblicato il lavoro scientifico Panoramica sui numeri del cancro in Italia, a firma dei Dr I. Rashid, V. Cozza e L. Bisceglia. Sono stati acquisiti i dati dei registri tumori italiani presenti su CI5 relativi agli anni 2013-2017; Sono stati calcolati i tassi standardizzati diretti di incidenza (TSD) e i tassi troncati degli adulti (35-64 anni) per 79 diverse neoplasie, per singolo RT e per macroarea; Per i tumori polmonari, si osservano tassi più elevati per la città metropolitana di Napoli in entrambi i generi. L’osservazione dei tassi polmonari maschili negli adulti conferma TSD massimi per le province di Caserta e Napoli con TSD troncati, pari a oltre il doppio dei TSD rilevati in Veneto per il periodo 2013-2017; La conoscenza dell’impatto della patologia tumorale sulla popolazione è rilevante per la salute pubblica e viene ...