Treni | linea Pistoia-Montecatini | circolazione sospesa nel fine settimana Previsti bus sostitutivi

(Di lunedì 18 marzo 2024) Prevista, dove possibile, una riprogrammazione del servizio con corse bus, via Autostrada A11, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese L'articolo proviene da Firenze Post.

Di seguito la comunicazione di treni talia: La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un inconveniente tecnico alla linea causato da un movimento franoso. Ancora in corso ... (noinotizie)

Di seguito la comunicazione di treni talia: La circolazione è sospesa per un movimento franoso tra Benevento e Ariano Irpino . Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ... (noinotizie)

CALUSO - Resta con la Panda fermo sui binari del treno: stop alla circolazione sulla Ivrea-Torino - Al passaggio ferroviario di Rodallo di Caluso, per cause in fase di accertamento, una Fiat Panda è rimasta bloccata sui binari. La posizione della vettura, che non ha permesso la chiusura delle sbarre ...quotidianocanavese

Rfi, aggiudicata la gara da 77 milioni per la tecnologia Ertms in Sicilia - lungo la linea Palermo- Catania, L’Ertms è il più evoluto sistema di gestione e controllo della circolazione dei Treni. L’intervento interesserà sia la linea convenzionale che la linea nuova ...livesicilia

Frana su linea Foggia-Caserta, modifiche al servizio da Trenitalia. Si muove anche Italo - In vista del periodo pasquale, predisposto un piano per far fronte a questa situazione straordinaria e di emergenza.leccesette