Treni in ritardo e disagi Settimana d’inferno

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ritardi e cancellazioni: per i pendolari deiè andata in archivio unadifficile, punteggiata disulle corse della S1 e della S12, gestite da Trenord e molto frequentate anche dall’utenza del Sud-Est Milanese. "Ridateci almeno il bonus ritardi, che al momento risulta sospeso", invocano dal Comitato pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, un organismo che, fondato da Massimo Baldi e Giusy Messina per dare voce ai viaggiatori, da anni si batte per un miglioramento del servizio su rotaia. Tra le richieste c’è quella di un potenziamento della S12, la linea ferroviaria che oggi assicura il collegamento tra Melegnano e Milano-Bovisa e della quale circolano solo 8 corse giornaliere, 4 di andata e 4 di ritorno. L’attivazione di ulteriori corse era prevista per l’inizio del 2024, "ma finora non c’è traccia ...