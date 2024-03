Travolta dalla sua stessa auto mentre cerca di impedirne il furto | 57enne ucciso dai ladri

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'uomo si chiamava Christopher Hanely ed aveva 57 anni. Due persone sono state arrestate per la sua morte, avvenuta sabato 16 marzo a Manchester, in Regno Unito.

La star di Broadway Idina Menzel ha giocosamente celebra to l' anni veesario della divertente gaffe di John Travolta agli Oscar 2014.. Idina Menzel ha festeggiato il decimo compleanno del suo alter ego, ... (movieplayer)

"Facendo la retromarcia un van mi ha scaraventata a terra sull'asfalto": Monica Leofreddi , ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato di un brutto incidente in cui è rimasta ... (liberoquotidiano)

Morì travolto da uno scooter pirata sulla via Romana, risarciti i familiari - Il responsabile non è mai stato individuato: pagherà il fondo vittime della strada. Nessuna responsabilità della Asl per la fuga dal pronto soccorso prima dell'incidente ...luccaindiretta

26enne travolto da un treno in corsa, tragedia alla stazione di Montecorvino - StampaTragedia nella serata di domenica lungo il tratto ferroviario di Montecorvino-Bellizzi dove un giovane 26enne di nazionalità indiana è morto dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Lo s ...salernonotizie

Travolto e ucciso a 15 anni, condannata a due anni e sei mesi la soldatessa americana - I carabinieri avevano ricostruito che Julia Bravo ha accelerato nella rotatoria, percorrendola a 65 chilometri orari (quando il limite era di 50) e ha perso ...messaggeroveneto.gelocal