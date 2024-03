Tragedia sanità | Nappi Lega | “curarsi in Campania? O paghi o muori”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 18 marzo 2024) . “A confermarlo anche le analisi specializzati all’indagine” “in, come continuiamo a denunciare da quasi dieci anni, è diventato insostenibile, un’emergenza sociale. A confermarlo anche le analisi di due portali specializzati in indagini sul credito. Lo scorso anno le richieste di prestiti personali per sostenere le spese mediche hanno rappresentato il 4,5% del totale dei finanziamenti chiesti nella regione! Ennesima prova provata di un disastro senza precedenti e che fa emergere una verità da brividi: in, o si paga per le cure oppure si muore. Altro che le vergognose fanfaronate e i finti record di De Luca”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici ...