Tragedia al Quadraro | uccide la moglie davanti alla figlia di 5 anni e scappa Arrestato

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ancora un femminicidio, ieri sera, 18 marzo, in via Livilla, nel quartiere Quardaro a Roma. Lì una famiglia di origini cinesi condivideva l’appartamento con due altre connazionali. Yu Yang, 36, ha ucciso Li Xuemei, 37di 5. A quanto si è appreso, sarebbe bastata una coltellata. “Mamma non si muove più”, ha detto la, prima che l’uomo tentasse di dileguarsi. È statopoco dopo con il passaporto addosso.Leggi anche: “Fontana non accettava l’indipendenza di Carol Maltesi”, ecco perché l’ha uccisa. Le motivazioni della condanna all’ergastolo L’avrebbe uccisa per gelosia Li Xuemei lavorava a Roma come massaggiatrice. Questo lavoro per le donne orientali è spesso associato anche a servizi erotici. ...