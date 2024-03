Traffico Roma del 18-03-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto in diminuzione gli spostamenti sul raccordo rimangono rallentamenti sulla carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana ancora code a tratti in tangenziale verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salaria si procede in coda sulla Pontina tra la Colombo il raccordo In quest’ultima direzione anche sulla Colombo code tra Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia incidente sulla via del mare all’altezza di via di Decima attenzione alla guida mi ricordo che per lavori Ai Binari a San Lorenzo le linee tram 319 sono sostituite da bus tra Porta Maggiore e i capolinea di Valle Giulia è divisa i dettagli di queste di altre notizie le trovate sul sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...