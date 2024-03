Traffico Roma del 18-03-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Luceverdementre Mattia l’ascoltorallentato lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Pontina è la diramazioneSud altre code tra la Nomentana e la 24 in questo caso nelle due direzioni attenzione poi ha un incidente in carreggiata interna prima dell’uscita di via Ostiense auto in coda sulla tangenziale Tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni in direzione dell’Olimpico code tra Tiburtina e Batteria Nomentana nel tratto segnalato un incidentein coda sulla Pontina tra la Colombo e il raccordo in uscita dalla capitale si procede in coda anche sulla Colombo tra Mezzocammino che via di Malafede In quest’ultima direzione è stata riaperta alvia Calpurnio Fiamma nelle scorse ore era stata chiusa per un incidente tra via Flavio Stilicone e via Tuscolana da ...