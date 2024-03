Traffico Roma del 18-03-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto sulla carreggiata interna del raccordo auto in coda per incidente tra Ardeatina e Pontina si procede in fila anche lungo la carreggiata esterna tra Laurentina è la diramazioneSud ripercussioni anche per ilin entrata sul raccordo Apri Code in carreggiata interna tra Cassia e Salariain coda sulla tangenziale Tra Olimpico e la Salaria verso San Giovanni indirizzo l’olimpico rallentamenti e code tra Tiburtina e Nomentana sul Lungotevere dei Sangalloin coda per incidente anche in via della Valle dei Fontanili disagi per la circolazione per un incidente avvenuto all’altezza di via Guicciardini altro incidente con code sulla Flaminia all’altezza di via Fabbroni Infine per incidente è stata chiusa via Calpurnio Fiamma 3 via Flavio ...