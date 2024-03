Traffico Roma del 18-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla carreggiata interna del raccordo incidente prima dello svincolo per via Salaria code tra la Cassia e la Salaria Sono in corso lavori in viale di Tor di Quinto tra ponte Milvio e via Ariano al transito viene a senso unico alternato facile la formazione di code anche in della Pineta Sacchetti sono in Corso lavori la carreggiata è ridotta tra via Pio Sesto e via Clemente III per lavori di manutenzione questa notte dalle 22 alle 6 rimarrà chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni con uscita obbligatoria sulla carreggiata in direzione di via della Batteria Nomentana gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni fino alla 22 Marzo incluso In collaborazione con Luce Verde infomobilità