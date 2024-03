Traffico Roma del 18-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Luceverdemetro parti della relazione sul raccordo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra Laurentina e Tuscolana si rallenta anche in tangenziale Tra Tor di Quinto e la Salaria andando verso San Giovanni sulla Nomentanain coda per lavori tra il raccordo è Colleverde In quest’ultima direzione anche versoabbiamo code tra Tor Lupara e la Palombarese incidente sul viale del Muro Torto e direzione di Porta Pinciana Ci sono code disagio per incidente anche sulla circonvallazione Aurelia per lavori di potatura fino alle 16 chiuso viale Somalia tra via Pietro Mascagni è largo Somalia in direzione della Salaria attenzione alle Deviazioni di anticipo infine che da questa notte per lavori di manutenzione dalle 22 alle 6 chiudere alla Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni con uscita ...