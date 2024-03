Traffico Roma del 18-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente code sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale est per un altro incidente sulla diramazionenord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione dell’auto sole sempre per incidente code su via di Castel di Leva all’altezza di via Ardeatina e per urgenti lavori riduzione di Giada lungo via Prenestina all’altezza di via Portonaccio verso il centro inevitabili rallentamenti vi anticipiamo che da questa notte per lavori di manutenzione dalle 22 alle 6 chiuderà la Galleria della Nuova Circonvallazione interna verso San Giovanni uscita obbligatoria sulla carreggiata verso la batteria Nomentana per le provenienze da via Salaria la chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 22 Marzo compreso per i dettagli di queste altre notizie potete come ...