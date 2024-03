Traffico Roma del 18-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024) Luceverdetrovati dalla redazione riaperta La 1Napoli precedentemente chiusa per un incidente tra Ceprano e Frosinone al momento si registrano code per 9 km tra San Vittore Cassino versoe di 2 chilometri tra Ceprano e Frosinone verso Napoli decisamente migliorata la situazione deltornata regolare anche la circolazione sull'intero nello del raccordo anulare possibili disagi invece sulla via Tuscolana dove la polizia locale segnala due incidenti Uno all'altezza di via del Ponte di 7 miglia e l'altro in prossimità di via Nocara per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it