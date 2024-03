Traffico Roma del 18-03-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 18 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel quartiere San Lorenzo partita la seconda fase dei lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti la strada è completamente chiusa anche alprivato per quel che riguarda il servizio tranviario la linea due continua a essere sostituita da busso lungo tutto il percorso la linea 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia mentre la linea 19 viaggia sul bus tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento trasporti circolazione fortemente rallentato sulla lineaNapoli via Formia per un guasto a San Marcellino i treni Intercity e regionali registrano ritardi fino a 90 minuti vi anticipiamo infine che da questa notte per lavori di manutenzione dalle 22 alle 6 chiuderà la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione di San ...