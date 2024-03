Tracollo Varese a Reggio Emilia Addio sogni playoff

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 18 marzo 2024) BASKET La Pallacanestrosubisce una pesante sconfitta in trasferta contro, 113-80 il finale. La squadra di casa, guidata da Dimitris Priftis, ha dominato sin dalle prime fasi, chiudendo il primo tempo con 51 punti segnati. Langston Galloway, con 38 punti, è stato il migliore in campo, stabilendo il suo record stagionale., nonostante le recenti buone prestazioni, ha mostrato limiti in fase difensiva e un’insufficiente precisione al tiro, con un 35.3% da due punti. La squadra biancorossa ha anche perso David Moretti nel secondo quarto a causa di un colpo al capo. Con questa sconfitta,rimane ferma a 18 punti in classifica e di fatto saluta ogni velleità. Desta soprattutto perplessità il finale in cui i biancorossi vengono sotterrati dagli ...