Trabzonspor-Fenerbahce | Infantino | “Violenza assolutamente inaccettabile”

Gianni, presidente della Fifa, ha condannato l'aggressione degli ultras delai danni dei calciatori dela fine match: "E'laalla quale abbiamo assistito. Nel calcio non c'è posto per questi gesti né dentro né fuori dal campo". Il numero uno della Federazione ha quindi lanciato un appello: "Spero che le autorità competenti perseguano gli autori degli eventi per le loro azioni. Come ho già detto, i calciatori devono poter giocare in totale sicurezza, senza alcuna eccezione". Intanto, su X il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya ha annunciato che sono state arrestate 12 persone, tra cui una che aveva lanciato un oggetto contro l'allenatore del.