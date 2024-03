Tra i russi al voto nel seggio di Mosca | i fan di Putin | la protesta silenziosa “In questi anni Dio sa che ci ho provato… Eppure è sempre lì!”

(Di lunedì 18 marzo 2024) Alla vigilia delle elezioni, sembra che ogni spazio libero nei luoghi pubblici asia occupato da manifesti che invitano a votare per il Presidente della Federazione Russa. Sono appesi nella metropolitana, sugli autobus, sui cartelloni stradali, nei bar, nei supermercati, nelle banche, negli ospedali, negli ingressi dei condomini e persino sulle porte degli appartamenti. In una tranquilla zona residenziale a ovest di, uno grande striscione che chiama a votare è appeso lungo il campo di calcio, dove i bambini del posto calciano un pallone sulla neve leggermente sciolta. Qui, tra palazzi e negozi di alimentari, si trovano una dozzina di scuole, che pertre giorni si sono tutte trasformate in seggi elettorali. Venerdì 15 marzo. La mattina presto, un uomo anziano esce da una delle scuole telefonando orgoglioso a qualcuno: ...

Il leader del Cremlino ha ottenuto un record di preferenze e guiderà la Federazione per i prossimi sei anni. I suoi tre avversari non hanno raggiunto neanche il 5% dei voti. Condanna dell'Occidente: ... (ilgiornale)

In russia repressione continua, resistenza continua: Oleg Orlov in carcere - ha pubblicato su Facebook il testo russo del suo articolo Volevano il fascismo in russia e l’hanno ottenuto. Tra giugno e novembre 2023 il primo processo contro Oleg Orlov vede quindi succedersi sette ...huffingtonpost

Pasqua in Toscana di benessere nella Bolgheri Coast - Pasqua in Toscana: un'esperienza autentica tra natura, benessere e divertimento. La Bolgheri Coast, in provincia di Livorno, è la destinazione perfetta per le vacanze pasquali.tgtourism.tv

russia, Vladimir Putin stravince, sfiora il 90%. Conflitto con Nato Possibile, ma quasi nessuno lo vuole - Elezioni in Usa Nessuna preferenza per nessun candidato Poi il confronto tra le elezioni in russia e quelle negli Stati uniti. Secondo Putin il voto in russia è democratico, a differenza del processo ...milanofinanza