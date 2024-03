Totti | amore eterno alla Roma | “è stato un privilegio indossare solo la maglia giallorossa”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2024) Francescoè sempre più un nome caldo per lae le voci di un ritorno in giallorosso si sono intensificate dopo l’arrivo in panchina di De Rossi. Il cambio di allenatore ha permessosquadra di cambiare passo in campionato ed Europa League e le prospettive per la parte finale della stagione sono interessanti. ”Quando mi ha chiamato Betsson non ci ho pensato due volte, è un progetto importante e ci unisce una parola unica, la passione per lo sport. Da lì si parte per arrivare a grandi obiettivi. Lo Spot? Lo abbiamo girato il 5 dicembre, faceva un freddo disumano…in quel momento ero un po’ titubante se continuare o meno… Io sono un calciofilo ma gli altri sport è bello vederli e viverli, ma per me la passione è stata una sola, il calcio, è banale ma la passione unisce un pò tutto, è una parola globale. Io ho avuto la ...