Torre del Greco | convegno “Le Giornate Reali della Cardiologia dello Sport – Allenare e Studiare il Cuore 2024”

Il medico, noto in Italia anche come Dottor Meta, propone un innovativo approccio per il raggiungimento della felicità Roma, 18 marzo 2024.Il medico, psichiatra, psicoanalista, sessuologo e mental ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) - Il medico, noto in Italia anche come Dottor Meta, propone un innovativo approccio per il raggiungimento della felicità Roma, 18 marzo 2024.Il medico, psichiatra, psicoanalista, ... (liberoquotidiano)

MILAN - Leao: "Voglio essere un esempio dentro e fuori dal campo" - "Voglio essere un esempio di uno che ha fatto vedere tutta la sua personalità dentro e fuori dal campo. Io sono una persona che non vuole fare solo una cosa. Mi piace la musica, mi piace oltre le foto ...napolimagazine

Da tutta la Puglia a Torre Guaceto per la pulizia spiagge: raccolti 170 sacchi - “Spazziamo via l’inverno” la pulizia spiagge di comunità organizzata dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto è stata un successo: i cittadini-volontari hanno riempito 170 sacchi di rifiuti portati ...ilnautilus

Grande soddisfazione per la trasferta sivigliana per l’ERASMUS V.E.T. dell’I.I.S. “F. Degni” di Torre del Greco - Grande soddisfazione per la trasferta sivigliana per l’ERASMUS V.E.T. dell’I.I.S. “F. Degni” di Torre del Greco ...lapilli.eu