Torna la Madonna che Scappa a Sulmona e Molte Altre Iniziative

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) L'Aquila -si prepara ad accogliere una Pasqua da record, con un flusso turistico che promette di far brillare gli alberghi e le strutture ricettive. Il Comune ha delineato un ricco cartellone di eventi, tra cui spiccano la celebre processione del Venerdì Santo a cura dell'arciconfraternita della Santissima Trinità e la tradizionale rappresentazione dellachein piazza, organizzata dalla confraternita di Santa Maria di Loreto. Questi appuntamenti, radicati nella storia e nelle tradizioni locali, non solo attraggono visitatori da tutto il mondo, ma anche generano un significativo indotto economico sul territorio peligno. Gli studi condotti da Tommaso Paolini, ex docente di economia dell'Università dell'Aquila, indicano che la Pasqua sulmonese movimenta circa quattro milioni di euro, distribuiti su tutto il ...