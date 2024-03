Torna il tennis internazionale a Napoli

Il romano, assente dai campi dall'ultimo Us Open, batte in rimonta il francese Gaston PHOENIX (USA) - Matteo Berrettini supera il primo turno all'Arizona Tennis Classic, il Challenger 175 sul duro ... (ilgiornaleditalia)

I postumi di Wimbledon si erano fatti sentire più del dovuto per Carlos Alcaraz che dopo aver compiuto quell’impresa titanica aveva dovuto fare i conti con qualche problemino. Probabilmente non solo ... (metropolitanmagazine)

tennis, Berrettini si arrende in finale a Borges nel Challenger di Phoenix - Il tennista azzurro giocherà la finale del Challenger 175 di Phoenix e affronterà il portoghese, campione in carica: sarebbe il trofeo della rinascita Borges-Berrettini è la finalissima del torneo Cha ...informazione

Phoenix su Supertennis: Berrettini punta al bis, finale live alle 22 - Matteo Berrettini Torna in campo nella tarda serata italiana per la finale dell’”Arizona tennis Classic”, ricco super Challenger 175 dotato di ...sport.tiscali

tennis, Berrettini in finale a Phoenix: batte Atmane e Vukic, ora c'è Borges. Sinner farà il tifo per lui - Matteo Berrettini in finale al Challenger 175 di Phoenix: sfiderà il portoghese Nuno Borges, dopo aver piegato in poche ore Terence Atmane e Aleksandar Vukic.sport.virgilio