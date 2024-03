(Di lunedì 18 marzo 2024) Un sabato sera spensierato, una passeggiata in centro in attesa di raggiungere il ristorante scelto per una cena romantica. Nella mente di Caterina Zungrone le immagini di quel giorno tornano a...

(Adnkronos) – E' stato recuperato poco fa, privo di vita, il 50enne che questa sera poco prima delle 20, mentre stava scatta ndo alcune foto , è scivolato in acqua nel fiume Po all'altezza dei Murazzi ... (webmagazine24)

È scivolato lungo l’argine e non è più riemerso. Sabato sera, 16 marzo, un uomo di 53 anni era con la moglie ai Murazzi di Torino , all’altezza di piazza Vittorio, e si stava scattando il classico ... (open.online)

Torino, cade nel Po e muore annegato. La moglie: «Non stava scattando un selfie, era appoggiato al muretto ed è andato giù» - Un sabato sera spensierato, una passeggiata in centro in attesa di raggiungere il ristorante scelto per una cena romantica. Nella mente di Caterina Zungrone le immagini di quel giorno tornano ...leggo

Allegri e la Juventus, Inter-Milan e lo stadio: le scelte sul futuro - Necessario quindi dare e trovare certezze in grado di regalare serenità anche a una squadra che non può permettersi altre cadute: guai a perdere ulteriori posizioni in classifica. Se nemmeno il Genoa ...corriere

Calcio. Ad Atella un convegno con Emilio De Leo - Si è svolto presso la biblioteca comunale di Atella un interessantissimo convegno sportivo dedicato ai più giovani dal titolo "LA GRANDE BELLEZZA: IL CALCIO". L'importanza del calcio non si limita sol ...lasiritide