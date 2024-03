Torino | Buongiorno | “Per l’Europa c’è ancora tempo | non ho scelto l’Atalanta perchè…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 18 marzo 2024) Ilbatte l’Udinese per 2-0 in trasferta e prova a rilanciare le proprie ambizioni europee. Mister Juric è stato categorico sul suo futuro per quanto riguarda la qualificazione nelle Coppe. Dopo la sosta per le Nazionali la squadra granata affronterà il Monza, altra partita da vincere per provare a scalare la classifica. Le parole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Probabili formazioni di Inter-, 8^ giornata di Serie A Probabili formazioni Roma-, 12^ giornata Serie A, nuovo nome per l’attacco granata: si tratta per Hauge del Milan. La situazione, occhi puntati sull’attaccante Lapadula. La situazione Genoa-Sirigu, è fatta per l’acquisto del portiere ...