Tom Holland e Zendaya cantano Whitney Huston a un torneo di tennis e il look di lei è un indizio VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tomsono stati paparazzati a cantaredurante ildiIndian Wells Open, ma un altro dettaglio ha incantato i fan:sembra essere in totalChallengers, trasformata nel personaggio di Tashi Donaldson, lata che interpreta nel nuovo film di Luca Guadagnino. La power couple di Hollywood era presente alla finale femminile del BNP Paribas Open 2024 tra Iga Swiatek e Maria Sakkari ed è stata protagonista di questo dolce e divertente momento apparso sui social. @enews There’s no other challengers when it comes to being the cutest couple. ? #& #Tom? original sound – senia Elegante maglione bianco di Louis Vuitton e una gonna ...