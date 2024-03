TikTok e i tre rischi per la sicurezza nazionale Report Csis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il disegno di legge suapprovato della Camera dei rappresentanti di Washington mette in luce tre potenziali fonti di pericolo per la. È quanto scrive James Andrew Lewis, senior vice president del think tank americano Center for Strategic and International Studies. La prima è chefaccia parte di un’operazione di influenza del governo cinese volta a influenzare la politica statunitense. La seconda è chepossa essere usato per raccogliere dati personali degli americani. La terza è che non c’è alcuna garanzia sul fatto che l’app non contenga malware. Se la prima è sopravvalutata, la seconda rientra in un fattore appurato da tempo, l’ultima è la vera minaccia, secondo Lewis. “Anche se l’app è stata controllata e dichiarata pulita da un app store, non c’è alcuna ...