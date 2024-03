The Flash | tutto quello che c’è da sapere sul film su Sky Cinema

(Di lunedì 18 marzo 2024) The: trama, cast e streaming delsu SkyQuesta sera, 18 marzo 2024, su SkyUno alle ore 21.15 va in onda ilThe, pellicola del 2023 diretta da Andy Muschietti, con Ezra Miller e Michael Keaton. Vediamo insieme trama e cast. Trama Ilvede Barry Allen aka The(Ezra Miller), il supereroe della DC Comics dotato di una velocità supersonica, usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e tornare indietro, deciso a cambiare il passato. Il motivo dietro questa mossa azzardata èdi salvare sua madre, ma la sua presenza nel passato cambia di conseguenza il futuro. È così che Barry si ritrova intrappolato in una realtà dove si trova il generale Zod (Michael Shannon). Quest’ultimo è tornato per ...

Questa sera su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301 e su Sky Cinema Collection HD alle 21:45 sul canale 303, preparati per un'avventura ad alta velocità con "The Flash ". Ezra Miller interpreta ... (digital-news)

Dall’Universo DC, arriva in prima TV su Sky THE Flash , con Ezra Miller che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe lunedì 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema ... (digital-news)

Guida TV SKY / NOW | 17 - 23 Marzo 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma ... (digital-news)

The Flash: anticipazioni del film in onda su Sky Cinema Uno - Sky Cinema Uno propone il film dal titolo The Flash. Si tratta di una pellicola di genere fantastico con atmosfere d’azione. La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il ...maridacaterini

The Flash, destino è sospeso nel tempo. Su Sky e NOW conflitto tra Passato e Futuro - The Flash, destino è sospeso nel tempo. Su Sky e NOW conflitto tra Passato e Futuro, Dall’Universo DC, arriva in prima TV su Sky THE Flash, con Ezra Miller che torna nei panni di Barry Allen nel primo ...digital-news

The Flash: perché è un storia di famiglia prima che di supereroi - Nella trama di The Flash il supereroe più veloce al mondo interpretato da Ezra Miller incontra il multiverso quando usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e prova a cambiare gli ...movieplayer