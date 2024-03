Tesoro, mi si è ristretto il Campo Largo /2 - Colpi di scena continui nel Campo Largo, dove si stanno definendo le strategie - si fa per dire - dei prossimi appuntamenti elettorali.lanazione

"Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (e le loro aziende)". L'Italia perde imprese "giovani", Torino sfida gli Under 35 - Riflettori puntati, in particolare, su temi emergenti come digitalizzazione, attenzione al cambiamento climatico, necessità di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e gastronomico nazionale, ...torinoggi

Al via il Comitato per riforma del Tuf - Via libera dal Mef al Comitato di esperti per la riforma del Testo Unico della Finanza redatto da Mario Draghi: risultati tra 12 mesi ...milanofinanza