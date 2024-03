Tesoro | al via emissione di nuovo Btp indicizzato a 10 anni

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities Europe, Citibank Europe, Hsbc Continental Europe e Société Générale il mandato per il collocamento sindacato di unbenchmark Btp€i a 10. Il titoloall'inflazione dell'area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco avrà scadenza 15 maggio 2036. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. L'asta Btp€i prevista per il 22 marzo potrebbe pertanto essere cancellata.

Si trova in una delle vie più belle e principali di Roma e accoglie ogni giorno migliaia di persone, fedeli e non che anche solo per curiosità vi entrano e restano meravigliati da così tanta ... (funweek)

Maurizio De Giovanni: «Se andassi via da Napoli non scriverei più» - «Se andassi via da Napoli non scriverei più una parola». Lo dice Maurizio De Giovanni rispondendo ad una domanda rivoltagli in diretta da Marcello Foa e Alessandra ...ilmattino

Un tesoretto nel bilancio: "Pista di atletica e piazza Tripoli. Le rifaremo con 18 milioni" - Diciotto milioni di euro per creare una piazza verde sul parcheggio Tripoli, e una impianto del tutto nuovo con pista di atletica in via Melucci. Le risorse che il Comune di Rimini mette a ...ilrestodelcarlino

Ecco chi erano i due nazisti che salvarono il Tesoro di Montecassino - Ottant’anni fa gli alleati bombardarono l’abbazia culla della cultura occidentale, ma non le opere che custodiva. Come mai Aspettando Mattarella, siamo ...repubblica