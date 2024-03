(Di lunedì 18 marzo 2024) A confermare che la versione base a trazione posteriore diY non subirà aumenti di prezzi inè la stessa. Non sono esclusi, però, aumenti sulle altre versioni...

Tesla ha annunciato un aumento, in Europa, di circa 2.000 euro per Model Y. In Italia potrebbe essere un problema: se il prezzo superasse i 42.700 euro, la Model Y non godrebbe più degli ... (dmove)

Tesla Model Y RWD, nessun aumento in Italia. L’elettrica più venduta al mondo resterà incentivabile - Tesla ha annunciato, tramite un messaggio su X, degli aumenti di prezzo per la Model X in alcune nazioni europee. Fra queste, però, non ci sarà l’Italia: il prezzo della versione base a trazione ...dmove

Tesla Model Y: prezzo aumenta di 2.000 €, addio incentivi - Novità su Tesla Model Y: il prezzo aumenterà di 2.000 € in diversi Paesi europei. Se ci sarà anche l'Italia addio agli incentivi per la RWD.sicurauto

Ecco una wallbox completa e versatile, a un prezzo imbattibile: potenza di ricarica fino a 22 kW a soli 360€ - Ecco un'offerta molto interessante per chi volesse dotarsi di un impianto per la ricarica dell'auto elettrica direttamente in casa.auto.hwupgrade