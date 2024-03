Terza Categoria Il Monte Roberto vince un set | il Largo Europa il derby di Jesi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 18 marzo 2024) 6-1 il punteggio dell’undici di Catalano contro il fanalino di coda Galassia Sport. Al Mosconi la Spesperde 2-1 davanti a tantissima gente VALLESINA, 19 marzo 2024 – Il turno 20esimo della stagione diGirone C ha confermato il tentativo di fuga delche6-1 contro il fanalino di coda Galassia Sport. Ailtrae Spesva alla squadra di Radicioni ma quella di Polonara non ha certo demeritato. E’ stata una bella partita quella giocata al Mosconi davanti a tantissima gente. Per ciò che riguarda la graduatoria è sempre più marcata la griglia play off con dentro, Villa Strada, Spes ...