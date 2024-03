(Di lunedì 18 marzo 2024) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Ild?ItaliaCsr 2024, evento itinerante del SaloneCsr e dell’innovazione sociale, arriva ail 19 marzo, dopo Roma, Torino e Gorizia. Focus dell?appuntamento, dal titolo ‘in: comunità, imprese, istituzioni’, sarà il futurosostenibilità in Abruzzo. Mai come oggi, infatti, istituzioni, imprese e associazioniregione sono protagoniste di un dialogo attivo, testimoniato anche dall?ultimo Abruzzo Economy Summit, per affrontare i molti fattori di cambiamento in atto. Tra questi anche la sfida‘Zes unica 2024’, il piano istituito dal governo per favorire lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e delle sue aree interne, che scommette su settori ...

Territori in transizione, il Giro d’Italia della Csr fa tappa a Teramo - Focus dell’appuntamento, dal titolo 'Territori in transizione: comunità, imprese, istituzioni', sarà il futuro della sostenibilità in Abruzzo. Mai come oggi, infatti, istituzioni, imprese e ...adnkronos

FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE 2021/2027: SARA’ CRESCITA VERA E DURATURA SOLO SE SARA’ CRESCITA COMPLESSIVA - Per far crescere il nostro Territorio c’è bisogno di rimboccarsi le maniche ... implementerà gli investimenti in ricerca e innovazione,punterà sulla transizione energetica e digitainvestirà ...ilikepuglia

Vertice di 90 paesi a Berlino sulla transizione energetica - ROMA, 18 MAR – Si terrà martedì 19 marz, nella capitale tedesca, il “Dialogo di Berlino sulla transizione energetica (Betd)”, al quale partecipano oltre 90 stati. Il vertice ha lo scopo di individuare ...lasicilia