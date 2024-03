Terribile scontro auto moto | ragazzo elitrasportato a Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 marzo 2024) Grave incidente nella mattinata di ieri in provincia di Latina, teatro di unotra un’e una. Il centauro è stato trasportato in condizioni critiche in Ospedale in elicottero a. Weekend da dimenticare nel Lazio sul fronte dei sinistri stradali: tre morti e diversi feriti. Elisoccorso (ilcorrieredellacitta.com)L’incidente mortale avvenuto a Gaeta, costato la vita ad undi soli 30 anni. E poi lo schianto sulla Casilina sabato sera, che ha provocato due vittime e una terza persona finita in condizioni disperate (l’era però rubata e gli occupanti, che avevano a bordo attrezzi da scasso, tutti con precedenti). Quindi una ragazza incinta finita in Ospedale e un 19enne investito mentre attraversava la strada ada un pirata che non si è ...