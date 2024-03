Terre des Hommes contro i fake dell’IA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024) LA TECNOLOGIA può anche nascondere insidie. Il portato di innovazione dell’intelligenza digitale, può infatti generare i cosiddetti “miraggi“, cioè informazioni false e addirittura può diffondere immagini del tutto, con un contenuto pornografico o pedopornografico. Per questodesItalia propone di rendere punibile la diffusione non consensuale di immagini sessualmente esplicite generate con l’Intelligenza Artificiale. È una delle quattro proposte di riforma normativa presentate dadesItalia per arginare i rischi della violenza online, anche alla luce delle nuove tecnologie. Le proposte sono state sviluppate insieme ad un team di esperti giuristi. "Le abbiano elaborate evidenziano i limiti che ancora oggi incontra chi cerca giustizia per i crimini di violenza sul web. Non ...