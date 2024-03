“Terra di Lavoro | Terra di Colonie | l’Unità per la Pace duratura” | venerdì il convegno di Cittadinanza Attiva

(Di lunedì 18 marzo 2024) Caserta. Tutto pronto per l’incontro – dibattito di, di cui è Referente la Prof.ssa Matilde Pontillo e che si terrà22 Marzo 2024, a partire dalle ore 18.30 presso la Sala Convegni – Oratorio della Chiesa Nostra Signora di Lourdes guidata da Don Antonello Giannotti e sita in Rione Acquaviva. In campo il tema civico “didiper la“. Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno varie tipologie di cittadini – studenti, giovani, adulti – sarà esaminata la questione Unità d’Italia alla luce della revisione dell’art.116 della Costituzione e della Legge sull’Autonomia Differenziata. Al...

Caserta. Uno sportello telematico per l’ Autorizzazione Unica Ambientale che metta in rete tutti i comuni di Terra di Lavoro . È l’obiettivo del Settore Ambiente ed Ecologia, coordinato dal dirigente ... (casertanotizie)

Trasporti, Costa (Arriva Italia): "Carenza di autisti tema centrale" - L’amministratore delegato di Arriva Italia al convegno “I trasporti a 360° - Un anno di sfide e un futuro di obiettivi”: “Fenomeno di portata europea” ...adnkronos

Ue: Bruxelles, il 20 marzo Vertice sociale trilaterale su industria, mercato del Lavoro e Green Deal europeo - I partecipanti (istituzioni Ue, rappresentanti delle imprese e dei lavoratori) discuteranno di tre argomenti: una strategia industriale che integri il Green Deal, incentrata su posti di Lavoro di ...agensir

Sabato 23 marzo torna l’Ora della Terra. WWF: Compiamo un’azione per salvare il pianeta - WWF lancia Earth Hour 2024 “+azioni -Co2: diamo un futuro al nostro futuro!” Dalle 20 e 30 per un’ora, in tutto il mondo milioni di persone si mobiliteranno per il Pianeta e verranno spenti i monument ...ambienteambienti