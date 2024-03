Ternana | nel segno di Pereiro | Al lavoro per migliorare ancora

(Di lunedì 18 marzo 2024) Neldi Gaston! La pesante vittoria nella sfida-salvezza col Cosenza porta la firma dell’uruguaiano autore del gol decisivo, terzo personale da quando è arrivato alla. "Sono felice per questa rete – ha detto El Tonga – e soprattutto per i tre punti ottenuti. Amatucci ha toccato la punizione servendomi la palla che ho portato un poco avanti, e quando ho visto che avevo uno spazio libero non ho esitato a calciare. È andata bene". Anche in occasione di questa marcaturasi è diretto verso la panchina rossoverde per abbracciare il “diesse“ Stefano Capozucca. "Lo conosco da tempo – spiega – e ha spinto tantissimo affinché io venissi a Terni. È stato un gesto di gratitudine". Lanon molla e nella corsa finale verso la salvezza un fattore importante sarà la condizione ...

