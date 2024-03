Teramo | catena d’acciaio tesa tra due alberi in una strada privata | morto un 25enne in moto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tragico incidente a Bisenti, in provincia di, dove un ragazzo di 25 anni èa causa di unadi acciaio posizionata tra dueai lati di unaprivaa. La vittima si chiamava Damiano Bufo, originario di Castiglione Messer Raimondo e residente a Pineto, e stava facendocross quando ha trovato ladi ferro sul suo percorso. Il cavo era stato messo per delimitare una stradinae impedirne l’accesso. Ilè finito contro la, all’altezza del collo, ed è caduto subendo gravi lesioni. Gli amici, intervenuti immediatamente, hanno chiamato i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto domenica 17 marzo poco dopo le 16. I carabinieri, una ...