Tennis | una tesserata del Ct San Giorgio del Sannio ‘vicina’ al Foro Italico

(Di lunedì 18 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi avvicina la possibilità di Sara Milanese, irpina di Rocca San Felice econ il Ct Sandel, di staccare il biglietto per le prequalificazioni degli ‘Internazionali Bnl d’Italia’ di Roma, torneo Master 1000, in programma dal 6 al 19 maggio nella tradizionale cornice del. Sara Milanese (2.2,2004), entrata da un anno nel ranking Wta, è reduce dalla semifinale raggiunta al ‘Bnl di Trento’ dove è stata sconfitta 6-4 solo nel decisivo set dalla forte Cristiana Ferrando, appena due anni fa n. 247 del mondo e capace di disputare le qualificazioni a Wimbledon. I tornei propedeutici alle prequalificazioni degli ‘Internazioni d’Italia Bnl di Roma’ si stanno disputando dallo scorso novembre e lata del Ct San ...

