Tennis | Torneo Phoenix Berrettini si arrende in finale

La polacca batte in finale la greca col punteggio di 6-4 6-0. Indian WELLS (USA) - Iga Swiatek ha fatto suo il "BNP Paribas Open", terzo Wta 1000 della stagione, con montepremi complessivo pari a ... (ilgiornaleditalia)

Il romano piega con due tie-break Vukic, ora la sfida a Borges per il titolo PHOENIX (USA) - Matteo Berrettini ha centrato l'ingresso in finale all'"Arizona Tennis Classic", ricco super Challenger ... (ilgiornaleditalia)