Tennis | Santopadre | “Sinner? La sconfitta contro Alcaraz ci può stare | niente drammi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 18 marzo 2024) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Vincenzoha fatto il bilancio settimanale per ilitaliano, che ha vissuto tante emozioni tra Indian Wells, Phoenix e Charleston. “Ladi? Ci può, fa parte del gioco. Jannik è rimasto tranquillo e dobbiamo esserlo anche noi, senza fare. E’ stata una bella lotta, come dicono i numeri, ma l’avversario è stato più bravo. Rimane comunque solo questione di tempo per vederenumero uno del mondo – ha spiegato – Jannik impara sempre, sia dalle vittorie che dalle sconfitte. E’ un ragazzo da ascoltare attentamente quando parla perché nelle sue interviste menziona sempre miglioramento e lavoro. Ho parlato con il suo ...